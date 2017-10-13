Масса: перемены могут стоить «Уильямсу» дороже, чем сохранение в составе меня

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса надеется на сохранение места в команде в следующем году и уверяет, что изменения в составе пилотов могут даже навредить.

«Разочаровывает, что команда может выбрать направление, которое, возможно, навредит ей. Я думаю, что на данном этапе команда развивается в том направлении, которое может остаться позитивным. Если же что-то изменится, это может стоить ей даже дороже, чем сохранение в составе меня.

Команда знает мои возможности на все 100%. Падди знает, что будет лучше для «Уильямса». К сожалению, деньги являются частью всего этого и это не является профессионализмом. Именно потому я думаю, что «Уильямс» сохранит сегодняшний курс развития, так как здесь работают профессионалы", — приводит слова Массы Autosport.

Отметим, что на место в «Уильямсе» в следующем году претендует Пол ди Реста, Роберт Кубица и сам Фелипе Масса.