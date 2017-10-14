«Хаас»: мы отклонили просьбу «Феррари» о предоставлении места их молодому пилоту

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что американская команда отклонила просьбу «Феррари» о предоставлении места одному из пилотов её гоночной академии. По ходу сезона ходили слухи, что гонщик молодёжной программы «Феррари» может оказаться в «Хаасе» благодаря партнёрству команд.



«Мы очень тесно сотрудничаем с «Феррари», но они уважают наши решения. Конечно, они спрашивали, можем ли мы что-то сделать для пилотов их молодёжной программы. И мы ответили: «Нет». Всё в порядке.



Думаю, мы хорошо работаем с текущим составом пилотов и на данный момент нам ничего не нужно менять», — цитирует Штайнера F1i.