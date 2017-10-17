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Вандорн: ключевой момент в США — найти баланс в настройках

17 октября 2017, вторник. 01:03 Авто

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн рассказал о своих впечатлениях от Остина и поделился мнением о трассе Гран-при США. Этап чемпионата Формулы-1 на американской земле пройдёт с 20 по 22 октября.

«Я с нетерпением жду сдвоенных этапов чемпионата в США и Мексике. Я никогда раньше не пилотировал на этих трассах. Я слышал много хорошего о трассе в Остине, гонщикам нравится выступать здесь. Остин — действительно классное место, я приезжал сюда с командой последние пару лет в качестве запасного пилота. Всегда приятно посетить центр города и местные рестораны.

Тот факт, что трасса в Остине для меня будет новой не волнует меня, скорее даже наоборот. Мы готовимся вместе с инженерами к каждому гран-при одинаково усердно, и, пусть я никогда не выступал на американской трассе, я проехал много кругов на симуляторе, так что в пятницу я начну работу с настройками и надеюсь, что как можно скорее получу нужный результат.

После пары позитивных гонок для нас, Япония сложилась для меня не так хорошо, и мы изо всех сил пытались добиться прогресса в воскресенье после неудачного начала уик-энда. Остин подходит нам чуть лучше с точки зрения мощности силовой установки, но здесь абсолютно непохожие друг на друга повороты, каждый из которых ставит перед машиной другую задачу, так что ключевым моментом для гонщика здесь будет найти правильный баланс в настройках. Здесь гораздо больше возможностей для обгона, чем в Японии, и я надеюсь, что нам удастся провести удачный уик-энд», — цитирует Вандорна пресс-служба «Макларена».

Источник: McLaren Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Стоффель Вандорн Формула-1 Гран-при США
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