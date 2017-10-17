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Песегов: когда нужно было уезжать, машина просто отказалась заводиться

17 октября 2017, вторник. 15:29 Авто

Гонщик команды Tuning Factory Андрей Песегов рассказал, как для него сложился Кубок чемпионов Russian Drift Series в Сочи.

«Квалификация началась уже под закат, и солнце светило прямо в глаза пилотам. Мы даже заклеивали лобовое стекло скотчем, чтобы как-то нивелировать это, так как сложно разгоняться в солнце и ставиться потом, по сути, не видя, куда едешь и что делать. Квалификация прошла неплохо, я стал восьмым.

Я попал в паре на Сергея Сака — хорошего сильного пилота. Мы потренировались с ним, получились хорошие заезды. В боевых заездах мы уже поехали в полную силу, но оказалось, что перед нами Ростислав Брылёв, разбив автомобиль, пролил на трассу антифриз. И мы, не зная этого, разгонялись на полную силу и ставились и в итоге на прогреве чуть не списали машины. Еле-еле отловились от стены. Мы поставились на большой скорости, а морды автомобилей просто-напросто ушли. Первоначально мы подумали, что это за счёт ночной гонки и, видимо, не прогрелась резина, но потом выяснилось, что это из-за разлитого антифриза постоянно уезжала морда авто, и заезды получились не такие качественные, как хотелось бы.

Я прошёл дальше, попал на Сергея Кабаргина. Ехал с ним, кстати, впервые в жизни. Как-то так складывалось, что раньше мы не ездили в парных. Я знал, что это очень быстрый пилот, и оказалось, все так и есть. Когда Сергей разгонялся первым, то просто-напросто уезжал от меня, и мне оставалось лишь ехать позади него и следовать по клиппинг-зонам. В итоге Сергей допустил ошибку, следуя вторым, и это сыграло на том, что я прошёл дальше. Далее я попал на Федерико Шерифо. Собственно, мы ожидали этот момент, хотели проехаться вместе. В первом заезде я ехал вторым, разгонялись чётко, потом Федерико что-то замедлился, но заезд прошёл нормально. Когда я ехал первым, то на разгоне при переключении на пятую передачу у «Ская» порвало редуктор, и этот заезд я проиграл.

Дальше мне предстоял заезд за третье место с Иваном Никулиным, и нам срочно нужно было менять редуктор. Спасибо Гоче, взяли у него редуктор, начали менять. Но времени оставалось очень мало, так как заезд сразу начинался. Я пропустил свой прогрев, мы выжали максимум времени, сколько могли, на ремонт. И уже когда опускали машину с домкратов и нужно было заводиться и уезжать, машина просто отказалась заводиться! По какой-то непонятной причине отключался бензонасос. Хотя всё было в порядке. Мы пытались завести автомобиль, ничего не получалось, и когда уже нам сказали, что время наше вышло и Иван проходит дальше, машина завелась ― как ни в чём не бывало! В чём была проблема, непонятно, просто машина отказывалась куда-либо ехать. Таким образом, за один раз я проиграл два заезда и оказался на четвёртом итоговом месте. Поздравляю Илью Фёдорова с победой! Я очень хотел встретиться с ним в финале, если бы не поломка. Мы первые в командном зачёте, так что победа есть, подиум есть!» — приводит слова Песегова группа его команды «ВКонтакте».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Авто
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