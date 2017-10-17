Стролл: с нетерпением жду возможности провести немного времени в Америке

Канадский пилот «Уильямса» Лэнс Стролл дал комментарий к предстоящему Гран-при США.



«С нетерпением жду предстоящей гонки в Остине, а также возможности провести немного времени в Америке. Судя по тому что видел, гоняться в США, особенно в Техасе, очень весело. И потом, Техас славится барбекью и ковбойскими сапогами.



Трасса имеет отличную конфигурацию. Первый сектор, с «эсками» и подъёмом в гору в первом повороте, впечатляет. Думаю, пилотировать там будет весело», — цитирует Стролла пресс-служба команды.