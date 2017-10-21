Боттас: получили по итогам дня всё, что было необходимо

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал ход пятничных практик Гран-при США Формулы-1. Во второй пятничной тренировке Боттас показал четвёртое время, проиграв Льюису Хэмилтону шесть десятых секунды.



«Во второй тренировке мы проехали много кругов — и на длинных сериях, и на коротких. В итоге, мы получили по итогам дня всё, что было необходимо. В плане настроек, думаю, нам нужно проделать обычную работу. В целом, это был вполне нормальный день. Я получил наслаждение, но надеюсь, что завтра всё будет ещё лучше», — приводит слова Боттаса GPUpdate.