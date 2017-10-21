Марко: ключом к продлению контракта с Ферстаппеном стали планы по моторам

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко признался, что одним из важных моментов, убедивших Макса Ферстаппена продлить контракт, были планы команды относительно двигателей на будущее. В 2018 году «Ред Булл» продолжит использовать моторы «Рено», однако в будущем может перейти на силовые установку «Хонда», в зависимости от того, какой прогресс японский производитель продемонстрирует с «Торо Россо».



«Он знает, каковы наши планы и каковы альтернативы. И это убедило его продлить контракт. Но я не могу сообщить вам подробности. Мы сосредоточены на 2018 годе. С «Торо Россо» мы приняли решение переключиться на моторы «Хонда». Когда посмотрели на их прогресс с «Маклареном», то были удовлетворены», — цитирует Марко Grandprix.