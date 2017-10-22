Сайнс: я получил большое наслаждение. Легко не было

Гонщик «Рено» Карлос Сайнс оценил собственный восьмой результат в квалификации Гран-при США Формулы-1. Это была первая квалификация испанца в составе «Рено».



«Я получил большое наслаждение. Легко не было. Я не знал, как машина отреагирует на изменения. Я очень внимательно следил за прогрессом „Рено“ в этом году. Я с нетерпением ждал возможности присоединиться к этой команде, потому что они серьёзно прибавили по ходу сезона и находятся сейчас в сильной позиции, сражаясь с „Форс Индия“. Я приходил сюда, не имея слишком много намерений, просто концентрировался на том, чтобы быть максимально быстрым в машине», — приводит слова Сайнса Sky Sports.