Хорнер: если Риккардо уйдёт в «Мерседес» или «Феррари», станет пилотом номер два

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказал мнение, что Даниэлю Риккардо нет смысла покидать команду по окончании контракта в сезоне-2018.



«Для нас абсолютный приоритет — сохранить гонщиков. Здесь у них равные шансы бороться за титул. Если Даниэль уйдёт в „Мерседес“ или „Феррари“, то он просто станет номером два. Даниэль знает, что мы хотим оставить его в команде. Надеюсь, не потребуется много времени, чтобы решить всё это. Это лучшая пара гонщиков в Формуле-1. И это лучший состав, который когда-либо был у „Ред Булл“, — заявил Хорнер в интервью Sky Sports.