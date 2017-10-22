Вандорн: не мог найти правильный баланс и собрать всё воедино

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при США, по итогам которого ему удалось показать 13-е время.

«Учитывая те проблемы, которые я испытывал, этот результат достаточно ожидаем. Начиная со второй свободной практики, я не чувствовал себя комфортно в машине, так что в квалификации было достаточно сложно.

Первая практика была хороша. Я провёл хорошую работу с аэродинамикой, опробовав новое переднее крыло, и в итоге показал пятое время. Затем, мы поменялись конфигурациями, и с тех пор я испытывал проблемы. Я не мог найти правильный баланс и собрать всё воедино. Но так как у меня будет штраф в пять мест, то был смысл отдать новое переднее крыло Алонсо, поскольку его шансы попасть в очки выше.

В целом с учётом штрафа моя стартовая позиция не совсем хороша, но надеюсь, что в день гонки всё сложится лучше. Это длинная гонка на сложной трассе, и, надеюсь, мы сумеем воспользоваться износом шин и найдём свою возможность", — приводит слова Вандорна пресс-служба «Макларена».