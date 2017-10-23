Феттель: должны признать, что в гонке не могли ехать со скоростью «Мерседеса»

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал второй результат на Гран-при США. Немец не сумел сдержать позади Льюиса Хэмилтон.



«На старте всё выглядело хорошо. Я прошёл Льюиса, но довольно быстро мы поняли, что не можем ехать в его темпе, так что мои поздравления. Затем мы были, скажем так, в нейтральной полосе и не были уверены, что делать. Мы решили вновь заехать в боксы, и со свежими шинами всё было более захватывающе, но это не тот результат, которого мы хотели. Нет никакого секрета — кроме того, что „Мерседес“ был быстрее нас. Мы должны сегодня признать, что в гонке не могли ехать с их скоростью», — приводит слова Феттеля BBC.