Райкконен: думал, что достаточно прикрывался от Макса в том повороте

Гонщик «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал обгон пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, за которой голландец был оштрафован и потерял третье место на Гран-при США.



«У меня нет представления, что случилось с Ферстаппеном и почему он получил штраф. Я лишь знаю, что он обошёл меня за два поворота до финиша. Очевидно, я был расстроен сразу после гонки, потому что думал, что финишировал четвёртым, но у Макса была какая-то проблема. Я поднялся на подиум, но не видел повтора — я не знаю, где он проехал.



Очевидно, я был несколько удивлён, когда он обошёл меня. Я видело его в зеркале и старался затормозить его в предыдущих поворотах. Я думал, что достаточно прикрывался в том повороте, а затем он неожиданно оказался там. Я увидел в зеркало и был немного удивлён — на такой скорости. Я был разозлён, что он обошёл меня», — приводит слова Райкконена PlanetF1.