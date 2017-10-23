Вольф — о Верляйне: в какой-то момент пилот должен становиться самостоятельным

Паскаль Верляйн может потерять поддержку «Мерседеса», сообщает Nextgen. В данный момент немецкий гонщик претендует на место в «Уильямсе», наряду с Полом ди Рестой,Робертом Кубицей и Фелипе Массой. Стоит отметить, что ранее в немецкой прессе появлялась информация о том, что в случае, если Верляйн не найдёт себе места в Формуле-1, то вернётся в серию DTM в состав «Мерседеса».



«Уильямс» — единственный вариант на данный момент для Паскаля. Они рассматривают несколько кандидатов, у Верляйна есть шанс, но мы не можем сделать больше, чем уже сделали. В какой-то момент пилот должен становиться самостоятельным», — подчеркнул руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.