ФИА может наказать Ферстаппена за оскорбление стюарда

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может получить наказание за оскорбление стюарда после получения пятисекундного штрафа за обгон Кими Райккоенна за пределами трассы в концовке гонки Гран-при США.



Из-за пятисекундного штрафа Ферстаппен уступил место на подиуме Райккоенна, после чего в ярости заявил: «Есть один идиот, который всегда принимает решения против меня. Я надеюсь, что фанатам не понравится это решение и что он не вернётся в следующем году». Предполагается, что тирада голландца была направлена против Гарри Коннелли.



Как сообщают немецкие и британские СМИ, в настоящее время ФИА задумывается о том, не стоит ли привлечь Ферстаппена к ответственности за неуважение к спорту.