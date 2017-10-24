Уход Росберга помог Хэмилтону выйти на новый уровень

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что стать сильнее в этом году ему помогли беседы с Тото Вольфом после сезона-2016, в котором он уступил титул Нико Росбергу.



«Решающую роль сыграли встречи с Тото Вольфом в конце прошлого года. Мы просто выложили друг другу то, что нужно было сказать. А затем выстроили новые сильные отношения», — цитирует Хэмилтона Autosport.



На вопрос о том, может ли он себе представить достижение такого прогресса, если бы Росберг остался его напарником, Хэмилтон ответил: «Нет. Люди в команде могут вам рассказать, что такое динамика, и я не могу сказать, что в прошлом году всё было здорово».