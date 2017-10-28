Тост: хотим протестировать Гасли и Хартли, Квят больше не с «Ред Булл»

Глава «Торо Россо» Франц Тост признал, что у Пьера Гасли и Брендона Хартли наибольшие шансы составить пару гонщиков команды в сезоне-2018 после решения «Ред Булл» исключить из программы россиянина Даниила Квята.



«Они оба — гонщики „Ред Булл“, высококвалифицированные и быстрые пилоты. Мы хотим протестировать их обоих, потому что есть высокая вероятность, что они составят нашу пару гонщиков на сезон-2018. Квят? Он больше не с „Ред Булл“, а потому свободен в решениях насчёт того, что хочет делать», — приводит слова Тоста F1Fanatic.



Также руководитель «Торо Россо» признал, что досрочный уход Карлоса Сайнса в «Рено» может повлиять на место команды по итогам сезона-2017.



«У „Торо Россо“ был действующий контракт с „Рено“, а мы решили перейти на „Хонду“. Конечно, мы должны были что-то дать „Рено“ за прекращение контракта. И этой компенсацией был Карлос Сайнс. С одной стороны, мы потеряли возможность, чтобы он набирал очки за нас, а с другой — теперь он в „Рено“. Он очень быстр, как вы видели в Остине. Будет нелегко, но если у нас не будет технических проблем, то я уверен, что мы можем остаться впереди „Рено“ и „Хааса“», — заявил австриец.