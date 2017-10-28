До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Тост: хотим протестировать Гасли и Хартли, Квят больше не с «Ред Булл»

28 октября 2017, суббота. 00:30 Авто

Глава «Торо Россо» Франц Тост признал, что у Пьера Гасли и Брендона Хартли наибольшие шансы составить пару гонщиков команды в сезоне-2018 после решения «Ред Булл» исключить из программы россиянина Даниила Квята.

«Они оба — гонщики „Ред Булл“, высококвалифицированные и быстрые пилоты. Мы хотим протестировать их обоих, потому что есть высокая вероятность, что они составят нашу пару гонщиков на сезон-2018. Квят? Он больше не с „Ред Булл“, а потому свободен в решениях насчёт того, что хочет делать», — приводит слова Тоста F1Fanatic.

Также руководитель «Торо Россо» признал, что досрочный уход Карлоса Сайнса в «Рено» может повлиять на место команды по итогам сезона-2017.

«У „Торо Россо“ был действующий контракт с „Рено“, а мы решили перейти на „Хонду“. Конечно, мы должны были что-то дать „Рено“ за прекращение контракта. И этой компенсацией был Карлос Сайнс. С одной стороны, мы потеряли возможность, чтобы он набирал очки за нас, а с другой — теперь он в „Рено“. Он очень быстр, как вы видели в Остине. Будет нелегко, но если у нас не будет технических проблем, то я уверен, что мы можем остаться впереди „Рено“ и „Хааса“», — заявил австриец.

Источник: F1Fanatic Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Торо Россо Брендон Хартли Даниил Квят Карлос Сайнс-младший Пьер Гасли Франц Тост контракты гонщиков Формулы-1
Новости. Авто
28 октября 2017, суббота
01:44 Селис: атаковал слишком сильно и допустил контакт со стеной
01:34 Магнуссену придётся пройти медицинскую проверку перед третьей практикой
01:30 Феттель прокомментировал срабатывание огнетушителя на тренировке ГП Мексики
01:14 Сироткин: прижимная сила в Мексике получается немногим выше, чем в Монце
01:14 Боттас: на второй тренировке изо всех сил пытался заставить шины работать
01:12 Хэмилтон: длинная серия на «ультрасофте» была одной из лучших в моём исполнении
00:53 «Макларен» вернул на болид Вандорна мотор предыдущей спецификации
00:30 Тост: хотим протестировать Гасли и Хартли, Квят больше не с «Ред Булл»
00:29 Феттель: в целом всё в порядке, но нам ещё нужно поработать
00:27 Ферстаппен: даже несмотря на проблемы с балансом я показал третье время
00:04 Риккардо: нам нужно прибавить, чтобы обогнать «Мерседес» в квалификации
27 октября 2017, пятница
23:45 Масса: если команда больше не хочет меня видеть, пусть просто скажет
23:38 Кубица — главный кандидат на место в «Уильямсе»
23:35 Риккардо — лучший на второй тренировке Гран-при Мексики
23:18 Марко подтвердил, что «Ред Булл» больше не поддерживает Квята
23:04 Хорнер: думаю, Квят был бы хорошим кандидатом для «Уильямса»
22:22 Штайнер: Ньюгарден не может просто так перейти в Формулу-1
21:25 Ферстаппен: «Ред Булл» добился наибольшего прогресса среди всех
20:59 Штайнер: «Хаас» готов к худшему сценарию на Гран-при Мексики
20:33 Росберг: Хэмилтон и Кубица — самые быстрые пилоты, с которыми я соревновался
19:34 Боттас стал лучшим в первой тренировке Гран-при Мексики
19:08 Эванс лидирует на Ралли Великобритании после 7 СУ, Ожье — третий
18:34 Гасли потеряет 5 мест на старте гонки Гран-при Мексики
17:36 Хюлькенберг: сильный партнёр по команде? Не вижу в этом проблемы
16:31 Эванс лидирует на Ралли Великобритании после четырёх СУ, Ожье — четвёртый
16:17 Окон раскритиковал дополнительные бордюры в первом повороте трассы в Мексике
15:44 Петров: последние гонки могли бы многое изменить для Квята
14:51 Liberty Media не допустила утечки информации о моторном регламенте на 2021 год
14:00 Хэмилтон: хочу завоевать титул, одержав победу в Мексике
14:00 Формула-1. Гран-при Мексики. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
12:53 Сайнс опроверг слухи, что в «Рено» его обязали лучше следить за внешним видом
12:24 Риккардо: новый контракт Ферстаппена не ослабил моих позиций, а усилил
11:34 Ермилин: у Квята есть время попробовать договориться с «Уильямсом»
10:43 MotoGP. Довициозо показал лучшее время на пятничных тренировках ГП Малайзии
10:20 Гасли: концовка чемпионата «Супер Формулы» получилась странной
09:42 Ферстаппен извинился перед ФИА за свои высказывания после гонки в Остине
09:20 Алонсо: я хочу доказать, что являюсь лучшим гонщиком в мире
02:21 Штайнер объяснил, почему в гонке в Остине сказал Грожану заткнуться
02:00 Хартли: люди будут ожидать от меня большего — уверен, я могу выполнить работу
01:53 Уайтинг: было бы приятно, если бы Ферстаппен извинился
00:46 Окон получал угрозы от болельщиков Переса перед Гран-при Мексики
26 октября 2017, четверг
23:40 Хэмилтон: для меня было бы честью соперничать в одной команде с Риккардо
22:56 Верляйн: я пока не рассматриваю варианты за пределами Формулы-1
22:41 Райкконен: Ферстаппен просто должен принять этот штраф
22:14 Ожье лидирует на Ралли Великобритании после 1-го СУ
Все новости RSS
Партнерский контент