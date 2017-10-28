Сайнс: надеюсь, Квят скоро вернётся в Формулу-1

Гонщик «Рено» Карлос Сайнс признался, что ему было жаль узнать об уходе россиянина Даниила Квята из «Торо Россо» и из Формулы-1 в целом после исключения из программы «Ред Булл».



«Да, я испытываю эмоции по этому поводу, потому что Даниил был близок мне ещё со времён картинга. Мы вошли в программу „Ред Булл“ буквально в один день в 2009 году, а в 2010-м был наш первый год. Я надеялся, что он будет со мной в Ф-1 много лет, и я надеюсь, что он скоро вернётся в Формулу-1.



Вероятно, программа „Ред Булл“ — самая жёсткая здесь. Она даёт тебе больше всего, но может и забрать всё, что даёт. Для меня и для всех, кого „Ред Булл“ убрал или кому дал шанс, ситуация одинакова: без них мы бы никогда не получили шанс управлять машиной Ф-1 или выступать в Формуле-1. Они очень жёсткие, но у них есть причины для этого. Без этого давления без „ты должен победить, должен дать результат“, как говорит Хельмут Марко — а его любимое выражение „дать результат“ — я бы не сделал большого шага в 2014 году и не выиграл бы Мировую серию. Я бы не сделал большого шага в 2015-м и не был бы сейчас гонщиком „Рено“. Я получил такой большой опыт и уверенность в себе», — приводит слова Сайнса Autosport.