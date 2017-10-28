Тост: причина увольнения Квята в утрате доверия

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал увольнение из состава команды российского гонщика Даниила Квята.



«Сезон для Даниила сложился крайне неудачно, у него возникало много технических проблем, не зависящих от самого Квята, он ничего не мог поделать. Но и на его счету были ошибки. После Остина на его счету было пять очков, в то время как в активе Карлоса было 54 балла, хотя в США он уже выступал не в нашем составе.



Обе стороны утратили доверие друг к другу, в такой ситуации лучше прекратить сотрудничество. Это даст Даниилу шанс попробовать свои силы в другой команде и оценить своё будущее. Доверие между нами не на том уровне, чтобы мы продолжали успешную совместную работу», — приводит слова Тоста Motorsport.