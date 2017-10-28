Экклстоун: ФИА всегда было выгодно помогать «Феррари»

Бывший руководитель Формулы-1Берни Экклстоун признался, что ФИА всегда помогала «Феррари» в рамках технического регламента.



«Об этом мало кто знает, но «Феррари» получила помощь в доработке двигателя. «Мерседес» это было даже выгодно, одно дело получить титул в борьбе с «Заубером», а другое — победить команду уровня «Феррари». Не могу говорить наверняка, но такое возможно. Если «Мерседес» каким-то образом поделился своей технологией с Маранелло, то этот шаг пошёл им на пользу.



Помогать «Феррари» всегда было выгодно. Все команды важны, но «Феррари» — самая важная из всех. Макс Мосли часто помогал им, да и сам я тоже. Мы все хотели их победы, потому что это всегда делало сезон особенным», — приводит слова Экклстоуна La repubblica.