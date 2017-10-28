Маркес: в квалификации ГП Малайзии всё пошло не так

Гонщик Honda Марк Маркес поделился своим мнением об итогах квалификации Гран-при Малайзии, по итогам которой лидер чемпионата занял только седьмое место.



«Трасса в Малайзии не лучшим образом подходит для нас. Но сегодня всё пошло не так. Мы метались из крайности в крайность, но было уже слишком поздно, поэтому всё сложилось не так, как хотелось бы. Я был доволен четвёртой практикой, но падение во второй квалфиикации разрушило все планы. Ощущения от другого мотоцикла отличались, поэтому я не смог собрать хороший круг и квалифицировался седьмым», — цитирует Маркеса Motorsport.