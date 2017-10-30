Росберг: Хэмилтон заслуженно завоевал четвёртое чемпионство

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поздравил бывшего напарника по «Мерседесу» Льюиса Хэмилтона с четвёртым по счёту титулом.



«Для начала мои поздравления Льюису. Действительно потрясающее выступление в этом году, заслуженно завоевал четвёртое чемпионство. Очень впечатляюще. Надеюсь, все сегодня получили наслаждение от гонки — я точно получил. Да и в целом сезон был потрясающим. Боролись „Мерседес“ и „Феррари“, „Ред Булл“ тоже был в этой схватке. Ну и, конечно, огромные поздравления „Мерседесу“ — вы проделали невероятную работу: на фоне серьёзного изменения правил вам пришлось начинать с нуля — и очень впечатляет такое доминирование в конце сезона. Надеюсь, сегодня вы все начнёте праздновать. Думаю, со многими из вас увижусь в паддоке в Абу-Даби. Ну а пока веселитесь!» — заявил Росберг в видеоролике, опубликованном на его официальном канале в YouTube.

