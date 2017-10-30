Хюлькенберг: обычно это нехороший знак, когда ты стоишь на своей машине

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг иронично прокомментировал в соцсетях свой сход в гонке Гран-при Мексики (немец стартовал с седьмого места, однако из-за технических проблем на 25-м круге вынужден был прекратить гонку). Также гонщик поздравил своего коллегу из «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона с завоеванием четвёртого титула чемпиона мира.



«Обычно это нехороший знак, если ты стоишь на своём автомобиле посреди гонки.



Огромные поздравления Льюису. Он снова это сделал», — написал Хюлькенберг в своём «Инстаграме».

Фото доступно в «Инстаграме» Хюлькенберга.