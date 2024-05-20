Российский экс-дизайнер Lamborghini и Bugatti анонсировал собственный гиперкар

Российский дизайнер Александр Селипанов анонсировал выпуск гиперкара под маркой Nilu27. Компания опубликовала тизер, на котором показана задняя часть необычного автомобиля под звук двигателя внутреннего сгорания. Первая модель Nilu27 будет представлена 15 августа 2024 года в Калифорнии.

Права на видео принадлежат Nilu27. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Nilu27.

«Мы здесь! Nilu27 — это новый бренд гиперкаров, под которым создаются автомобили столь же прекрасные, сколь и брутальные. Не отвлекаясь на на цифровизацию, электрификацию и другие факторы, мы полностью сосредоточены на создании бескомпромиссного автомобиля», — гласит заявление компании.

Александр Селипанов известен тем, что ранее работал с Lamborghini, Bugatti и Genesis, а также возглавлял отдел дизайна Koenigsegg.