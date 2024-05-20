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Ducati создала мотоцикл в честь Айртона Сенны. Его назвали Monster Senna

Ducati создала мотоцикл в честь Айртона Сенны. Его назвали Monster Senna
Презентация Ducati Monster Senna
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Компания Ducati представила специальный тираж мотоциклов в честь легендарного чемпиона Формулы-1 Айртона Сенны, со дня гибели которого в этом году исполнилось 30 лет.

Ducati Monster Senna

Ducati Monster Senna

Фото: ducati.com

Мотоцикл получил название Monster Senna и будет выпущен тиражом в 341 экземпляр. Такое число выбрано не случайно: цифра три означает число чемпионских титулов Сенны, а 41 — это число побед Айртона в Гран-при.

Ducati Monster Senna

Ducati Monster Senna

Фото: ducati.com

Ливрея мотоцикла разработана в Centro Stile Ducati при участии Senna Brands и создана на основе цветов шлема знаменитого бразильца. Кроме того, в качестве базовой выбрана модель Ducati Monster, поскольку Сенна был одним из первых владельцев Monster 900, появившихся в 1993 году.

Ducati Monster Senna

Ducati Monster Senna

Фото: ducati.com

Отмечается, что презентация байка прошла на Гран-при Эмилии-Романьи, проходящем на той же трассе, на которой разбился Сенна. В мероприятии также участвовали Бьянка Сенна, племянница Айртона, и исполнительный директор Formula One Group Стефано Доменикали.

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