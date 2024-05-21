Льюис Хэмилтон высказался об «Арсенале» после проигранной чемпионской гонки АПЛ

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поблагодарил футбольный клуб «Арсенал» за выступление в минувшем сезоне английской Премьер-лиги. «Канониры» сохраняли шансы на победу в турнире до последнего тура, однако всё же отстали от «Манчестер Сити» на два очка.

«Спасибо. Я горжусь этой командой. Следующий сезон будет наш», – написал Хэмилтон.

«Арсенал» с 89 очками финишировал в английской Премьер-лиге на втором месте в турнирной таблице, отстав от ставшего чемпионом страны «Манчестер Сити» на два очка.

Хэмилтон в настоящий момент занимает восьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 35 очков.

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