Виталий Петров оценил шансы «Макларена» и «Феррари» навязать борьбу «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров поделился мнением о недавнем Гран-при Эмилии-Романьи, победу на котором одержал гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат в Имоле продемонстрировал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Британец уступил Ферстаппену менее секунды. Топ-3 замкнул монегаск Шарль Леклер, представляющий «Феррари».

«На этой трассе много было ошибок. У Льюиса, у Переса. И любая ошибка приводит к большой потери времени, отбрасывает пилотов далеко назад. Команду «Ред Булл», конечно, подводит немного Перес. Две машины в идеале должны быть друг за другом.

Хотелось бы отметить команду «Макларен». Норрис блестяще выступил и заслуженно получил звание гонщика дня. Заметно, что «Макларен» продолжает совершенствовать свою машину. В конце гонки было видно, как Ландо догоняет Макса. «Феррари» ехали свою гонку, показали свой максимум. Сейчас, по сути, идёт борьба между командами «Макларен» и «Феррари». А вот команда «Ред Булл» сейчас вне конкуренции», — приводит слова Петрова пресс-служба SMP RACING.

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