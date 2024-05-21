Представлена возрождённая Volga. Три модели выпустят уже в 2024 году

В Нижнем Новгороде премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину представили линейку автомобилей бренда Volga. В данный момент планируется выпуск трёх моделей Volga: седана C40, а также кроссоверов K30 и K40. Внешне машины Volga схожи с автомобилями китайской марки Changan.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осматривает автомобили Volga Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Все три модели оснащены бензиновым двигателем мощностью 188 лошадиных сил, комплектуемым с семиступенчатой автоматической коробкой передач. Сообщается, что в автомобили интегрированы в том числе российские сервисы, однако более подробной официальной информации об этом нет.

Седан Volga C40 Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Серийное производство автомобилей начнётся в 2024 году в Нижнем Новгороде, а к 2025-му предполагается начать сборку по полному циклу. Когда машины поступят в продажу и какой будет стоимость, пока не сообщается.