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Представлена возрождённая Volga. Три модели выпустят уже в 2024 году

Представлена возрождённая Volga. Три модели выпустят уже в 2024 году
Автомобили Volga
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В Нижнем Новгороде премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину представили линейку автомобилей бренда Volga. В данный момент планируется выпуск трёх моделей Volga: седана C40, а также кроссоверов K30 и K40. Внешне машины Volga схожи с автомобилями китайской марки Changan.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осматривает автомобили Volga

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осматривает автомобили Volga

Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Все три модели оснащены бензиновым двигателем мощностью 188 лошадиных сил, комплектуемым с семиступенчатой автоматической коробкой передач. Сообщается, что в автомобили интегрированы в том числе российские сервисы, однако более подробной официальной информации об этом нет.

Седан Volga C40

Седан Volga C40

Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Серийное производство автомобилей начнётся в 2024 году в Нижнем Новгороде, а к 2025-му предполагается начать сборку по полному циклу. Когда машины поступят в продажу и какой будет стоимость, пока не сообщается.

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