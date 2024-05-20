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«Это имеет решающее значение». Вассёр сказал, что определит текущую борьбу в Ф-1

«Это имеет решающее значение». Вассёр сказал, что определит текущую борьбу в Ф-1
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Глава «Феррари» Фредерик Вассёр считает, что его команда находится в одном успешном обновлении от борьбы за лидерство в чемпионате.

«Если мы будем становиться первыми и вторыми в квалификации, то будем первыми и вторыми в гонке. Правда заключается в том, что сейчас нам нужно ускорить разработку. Представьте, если кто-то привнесёт обновление на одну гонку раньше, учитывая, что три команды разбросаны в пределах десятой. Вы подниметесь с пятого места на первое.

Нам нужно ускориться с выпуском, это будет иметь решающее значение. Нужно понимать, что сейчас мы преследуем последние сотые, это уже не обновление на пять десятых. А это означает, что вы должны быть уверены в том, что делаете. Это ключевой момент в ближайшие ивенты», — приводит слова Вассёра издание Autosport.

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