«Это что-то странное». Леклер сказал, где «Феррари» уступает «Макларену» и «Ред Булл»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, подводя итоги Гран-при Эмилии-Романьи, сказал, где, по его мнению, команда уступает «Макларену» и «Ред Булл.

«Я считаю, что наш гоночный темп очень, очень высок. Я более оптимистичен, чем был в квалификации. Оглядываясь назад, я считал, что мы проигрываем во втором, третьем и четвёртом поворотах из-за шин. Но это оказалось не так. Мы потеряли всё время на прямых, в то время как «Ред Булл» и «Макларен» делают что-то странное с энергией, если говорить о двигателе.

Нам нужно разобраться с этим, нет ничего невозможного. Мы исправим это. Думаю, у нас есть реальный шанс вернуться на верхнюю ступеньку подиума», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Ранее глава «Феррари» Фредерик Вассёр назвал ошибку команды на Гран-при Эмилии-Романьи.