«Уильямс» воспользовался проваленным пит-стопом в Имоле, чтобы провести тест

Пилот «Уильямса» Алекс Албон, рассуждая о проваленном выступлении на Гран-при Эмилии-Романьи, признался, что команда попыталась извлечь выгоду из ситуации.

Напомним, в начале гонки у Албона, выезжавшего из боксов, возникли проблемы из-за плохо прикрученного колеса, после чего ему пришлось вернуться на пит-стоп и пропустить пелетон.

«Стала ли гонка тестом? Да, так и есть. Мы попробовали кое-что, попытавшись отследить ощущения от торможения, и в целом посмотрели, есть ли какие-либо решения касательно машины в долгосрочной перспективе. Я просто игрался с тормозами. Всё прошло нормально. Не знаю, что ещё сказать, я просто экспериментировал.

Я ничего не почувствовал, когда выезжал из боксов. Как только я преодолел ограничение скорости, прошла вибрация, и тогда я понял, что что-то не так», — приводит слова Албона издание Racingnews365.