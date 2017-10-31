«Пежо» покинет «Дакар» после 2018 года

Руководство «Пежо» подтвердило намерение покинуть программу «Дакар» после ралли-рейда предстоящего года.

«Так как этот „Дакар“ станет последним для нас, мы бы хотели завершить нашу волшебную кампанию на мажорной ноте. Но, как я всегда говорил, нельзя быть уверенным в своём преимуществе. Тяжелее всего не победить, а удержать победу», — приводит слова главы команды Бруно Фамена официальный сайт «Пежо». Французская команда становилась победителем «Дакара» последние два года.

Ралли-рейд «Дакар» в 2018 году пройдёт с 6 по 20 января на территории Перу, Боливии и Аргентины.