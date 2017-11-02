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175 лет назад 2016
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Риккардо ждёт штраф в Бразилии за замену мотора

Авто

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что Даниэль Риккардо получит штраф в виде потери мест на стартовой решётке Гран-при Бразилии, поскольку на его автомобиле будет установлен новый мотор.

Австралийскому гонщику потребуется замена силовой установки, поскольку в гонке Гран-при Мексики он вынужден был сойти на шестом круге из-за проблем с двигателем. При этом в Мексике у Риккардо был новый мотор.

«Даниэлю понадобится новый двигатель, так что он получит ещё один штраф… Высота трассы (в Мексике) над уровнем моря усугубила некоторые проблемы наших силовых установок, или, если хотите, более ярко выразила их. У Риккардо был новый двигатель. У Гасли и Хартли на тренировках – тоже», — цитирует Марко Auto Motor und Sport.

Источник: Auto Motor und Sport Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Даниэль Риккардо Хельмут Марко Формула-1 Гран-при Австралии
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