Тони Фернандес: Формула-1 стала для меня катастрофой

Малайзийский бизнесмен, бывший владелец «Кэтерхэма» Тони Фернандес подчеркнул, что, несмотря на неудачу проекта, он остался доволен тем фактом, что его машины выступали на одних трассах с лучшими в Формуле-1.



«Формула-1 стала катастрофой для меня. Мы не смогли справиться со всеми аспектами. Тем не менее я вращался в тех же бизнес-кругах, что и ведущие компании мира. Моя цель не только в том, чтобы достичь успеха, мог и заниматься тем, во что я верю. Мои машины выступали на одной трассе с «Феррари», «Маклареном», с болидами моего кумира Френка Уильямса. Да, мы были далеко позади, но стартовая решётка была одна.



Макс Мосли в своё время пообещал мне, что стоимость участия в чемпионате станет в два раза дешевле, чтобы все имели шансы на хороший результат, но этого так и не произошло. В те времена, когда я только начал смотреть Формулу-1, Эдди Джордан мог выставить на старт свою команду, а через год начать выигрывать гонки. В 2010 году это было невозможно», — цитирует Фернандеса BBC.