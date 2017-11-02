Уэббер: Хартли заслужил шанс

Экс-пилот Формулы-1 Марк Уэббер поделился мыслями относительно прихода в «Торо Россо» по ходу сезона новозеландского пилота Брендона Хартли. Для последнего гонки на Гран-при США и Гран-при Мексики стали первыми в «Больших призах».

«Конечно, это невероятная возможность, которая пришла к Брендону. Это мечта любого пилота, и, самое главное, он никогда не отказывался от неё. Даже несмотря на то, что „Ред Булл“ расстался с ним, отметив, что он не готов к Формуле-1, он продолжил прикладывать усилия.

После этого в его карьере было два важных звонка: от «Порше» и «Торо Россо». На мой взгляд, он заслужил шанс. Да, пускай немного поздно. Он старше, чем другие дебютанты Формулы-1. Но пилотов из Австралии и Новой Зеландии замечают не сразу, к тому же у нас нет большой поддержки от федераций и спонсоров", — приводит слова Уэббера Nextgen-Auto.