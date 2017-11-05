Хорнер: Квят может вдохновиться примером Хартли

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер полагает, что пример Брендона Хартли, получившего шанс в Формуле-1, может в дальнейшем вдохновить экс-пилота «Торо Россо» Даниила Квята.

«Когда Брендон был исключён из молодёжной программы „Ред Булл“, он показал свой характер. Он выступал на разных типах машин и был нанят „Порше“ в WEC. Мы никогда не теряли с ним контакт.

Хартли не жаловался, не говорил, что он был опустошён и брошен. Он спрашивал с самого себя и был полон решимости. Квята может вдохновить пример Хартли. Ему всего 23 года и его потенциал в Формуле-1 не был раскрыт", — приводит слова Хорнера F1i.