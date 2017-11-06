В Техасе состоялась очередная гонка чемпионата чемпионата NASCAR Cup, по итогам которой победу одержал Кевин Харвик. Вторым финишировал Мартин Труэкс-младший, а замкнул тройку лидеров Дэнни Хэмлин.
NASCAR Cup. Техас. 5 ноября. Гонка
1. Кевин Харвик («Форд»)
2. Мартин Труэкс-младший («Тойота»)
3. Денни Хэмлин («Тойота»)
4. Мэтт Кенсет («Тойота»)
5. Брэд Кезеловски («Форд»)
6. Райан Блэйни («Форд»)
7. Джоуи Логано («Форд»)
8. Чейз Эллиотт («Шевроле»)
9. Курт Буш («Форд»)
10. Эрик Джонс («Тойота»)
…
17. Даника Патрик («Форд»)
…
27. Джимми Джонсон («Шевроле»).
NASCAR Cup. Положение в личном зачёте
1. Мартин Труэкс-младший — 4168
2. Кайл Буш — 4118
3. Кевин Харвик — 4112
4. Брэд Кезеловски — 4111
5. Дэнни Хэмлин — 4092
6. Райан Блэйни — 4089
7. Чейз Эллиотт — 4062
8. Джимми Джонсон — 4060.
Кевин Харвик выиграл гонку NASCAR Cup в Техасе
В Техасе состоялась очередная гонка чемпионата чемпионата NASCAR Cup, по итогам которой победу одержал Кевин Харвик. Вторым финишировал Мартин Труэкс-младший, а замкнул тройку лидеров Дэнни Хэмлин.