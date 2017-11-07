Хорнер: в 2008 году «Ред Булл» был близок к подписанию контракта с Алонсо

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о переговорах с Фернадо Алонсо, которые велись с испанцем несколько лет назад.

«Мы были очень близки к подписанию контракта с Алонсо в конце 2008 года. Я вёл переговоры с его менеджментом, и мы предложили ему контракт на сезоны 2009-2010 гг. Он хотел подписать только годичное соглашение, мы в свою очередь ответили, что это будет либо двухлетний контракт, либо ничего. Он не принял таких условий.

Мы думали, что он подписал контракт с «Феррари» на 2009 год. Было странно, что в переговорах участвовал и Флавио Бриаторе, который тогда руководил «Рено».

В середине 2009 года команда Алонсо обратилась к нам с вопросом, может ли он присоединиться к «Ред Булл» по ходу чемпионата. Они полагали, что с нашей машиной он сможет побороться за титул. Через несколько лет мы снова пообщались с Алонсо в аэропорту в Спа, но ничего не получилось. Самый реальный шанс был во время первых переговоров, но он был упущен", — приводит слова Хорнера Motor Sport Magazine.