Шварцман: Риккардо достоин лучшей команды, чем «Ред Булл»

Российский пилот молодёжной академии «Феррари» Роберт Шварцман поделился мнением относительно пилота Формулы-1 Даниэля Риккардо, признавшись, что он является его болельщиком.

«В этом году самая интересная гонка была в Азербайджане. Мне очень нравится Даниэль Риккардо, который выиграл там. Он очень хороший пилот и при этом ещё харизматичный. Его улыбка, поведение, мне это очень нравится. Надеюсь, его возьмут в „Феррари“ или „Мерседес“ вместо Райкконена или Боттаса, потому что он достоин лучшей команды, чем „Ред Булл“. Если это случится, надеюсь, он покажет хороший результат. Могу сказать, что я даже за него болею», — рассказал Шварцман в эфире Пятого канала.