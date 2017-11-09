Булье: успехи «Ред Булл» добавили уверенности «Макларену»

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье отметил, что победы «Ред Булл» в текущем сезоне прибавили уверенности британской команде перед следующим годом. С сезона-2018 «Макларен» также будет использовать моторы «Рено».



«Поиск надёжности — это сложная задача, но это всегда проще, чем поиск скорости. Что я хотел бы отметить, так это то, что в Малайзии и Мексике они одержали достойные победы. В последних четырёх Гран-при двигатель «Рено» выиграл две гонки, и эти победы были одержаны очень чисто, так что это не вызывало сомнений.



Они («Ред Булл») активизировались в последних трёх гонках, и теперь это хороший ориентир для «Макларена». Так что мы знаем, кого должны победить в следующем году», — цитирует Булье Autosport.