Хэмилтон — лучший на второй тренировке в Бразилии, Боттас — 2-й, Феттель — 4-й

На «Интерлагосе» состоялась вторая тренировка Гран-при Бразилии Формулы-1, по итогам которой лучшее время на круге показал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал его напарник Валттери Боттас, а замкнул первую тройку гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо. Пилот «Феррари» Себастьян Феттель по итогам сессии стал четвёртым.



Формула-1. Гран-при Бразилии. 10 ноября. Вторая тренировка.

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:09.515

2. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.048

3. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.228

4. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.360

5. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.371

6. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.602

7. Эстебан Окон (Force India) +0.791

8. Фелипе Масса (Williams) +0.858

9. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +0.881

10. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.140

11. Карлос Сайнс-младший (Renault Sport F1) +1.170

12. Серхио Перес (Force India) +1.180

13. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.387

14. Лэнс Стролл (Williams) +1.549

15. Ромен Грожан (Haas) +1.785

16. Пьер Гасли (Scuderia Toro Rosso) +1.907

17. Брендон Хартли (Scuderia Toro Rosso) +2.306

18. Паскаль Верляйн (Sauber) +2.342

19. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.474

20. Антонио Джовинацци (Haas) +2.902