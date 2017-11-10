На «Интерлагосе» состоялась вторая тренировка Гран-при Бразилии Формулы-1, по итогам которой лучшее время на круге показал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал его напарник Валттери Боттас, а замкнул первую тройку гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо. Пилот «Феррари» Себастьян Феттель по итогам сессии стал четвёртым.
Формула-1. Гран-при Бразилии. 10 ноября. Вторая тренировка.
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:09.515
2. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.048
3. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.228
4. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.360
5. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.371
6. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.602
7. Эстебан Окон (Force India) +0.791
8. Фелипе Масса (Williams) +0.858
9. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +0.881
10. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.140
11. Карлос Сайнс-младший (Renault Sport F1) +1.170
12. Серхио Перес (Force India) +1.180
13. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.387
14. Лэнс Стролл (Williams) +1.549
15. Ромен Грожан (Haas) +1.785
16. Пьер Гасли (Scuderia Toro Rosso) +1.907
17. Брендон Хартли (Scuderia Toro Rosso) +2.306
18. Паскаль Верляйн (Sauber) +2.342
19. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.474
20. Антонио Джовинацци (Haas) +2.902
Хэмилтон — лучший на второй тренировке в Бразилии, Боттас — 2-й, Феттель — 4-й
На «Интерлагосе» состоялась вторая тренировка Гран-при Бразилии Формулы-1, по итогам которой лучшее время на круге показал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал его напарник Валттери Боттас, а замкнул первую тройку гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо. Пилот «Феррари» Себастьян Феттель по итогам сессии стал четвёртым.