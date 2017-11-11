Эрикссон: слегка задел стену — это было достаточно для повреждений машины

Гонщик «Заубера» Маркус Эрикссон прокомментировал аварию во второй тренировке Гран-при Бразилии, из-за которой он пропустил большую часть сессии.

«На мою утреннюю сессию повлияла проблема с передней правой покрышкой. К сожалению, я потерял время на трассе. Однако в целом ощущения от машины были довольно хорошими. Вторая тренировка стартовала хорошо, но, к сожалению, я потерял машину на первом быстром круге и слегка задел стену. Этого было достаточно, чтобы привести к повреждениям. Это был несколько беспорядочный день, но в целом я чувствовал себя комфортно в плане баланса машина, и это позитивно перед оставшейся частью уик-энда», — приводит слова Эрикссона пресс-служба «Заубера».