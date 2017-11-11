Льюис Хэмилтон может стать самым высокооплачиваемым гонщиком в истории автоспорта, сообщает DailyMail. По сообщениям источника внутри команды, руководство планирует увеличить заработную плату четырёхкратного чемпиона мира на треть — с $40 до $60 млн долларов.



Стоит отметить, что предыдущий рекорд по уровню доходов по контракту принадлежал Михаэлю Шумахеру — во времена его успешных выступлений в составе «Феррари» его зарплата достигала $50 млн долларов. По слухам, соглашение будет рассчитано до конца сезона 2019 года. В данный момент Хэмилтон и так является самым высокоплачиваемым гонщиком Формулы-1.