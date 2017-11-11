Боттас — лучший на третьей тренировке Формулы-1 Гран-при Бразилии

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время на третьей свободной тренировке Гран-при Бразилии. Второй результат — у его партнёра по команде Льюиса Хэмилтона. Третье время — у гонщика «Феррари» Кими Райкконена.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Третья тренировка
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:09,281
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,003
3. Кими Райкконен («Феррари») +0,045
4. Себастьян Феттель («Феррари») +0,058
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,963
6. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,007
7. Серхио Перес («Форс Индия») +1,041
8. Эстебан Окон («Форс Индия») +1,076
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,214
10. Карлос Сайнс («Рено») +1,318
11. Стоффель Вандорн («Макларен») +1,356
12. Фелипе Масса («Уильямс») +1,390
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,440
14. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,462
15. Ромен Грожан («Хаас») +1,481
16. Пьер Гасли («Торо Россо») +1,700
17. Брендон Хартли («Торо Россо») +1,804
18. Паскаль Верляйн («Заубер») +1,845
19. Маркус Эрикссон («Заубер») +2,199
19. Лэнс Стролл