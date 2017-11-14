Лоу: Кубица — сильный претендент на место в «Уильямсе»

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу отметил, что польский гонщик Роберт Кубица является сильным претендентом на место в команде на сезон-2018. Ранее стало известно, что Кубица примет участие в тестах покрышек шин «Пирелли» на следующий год с британской командой. Испытания будут проходить на трассе «Яс-Марина» 28-29 ноября

«Мы рассмотрим, какие варианты будут наилучшими после этих двух дней тестов шин, а Кубица определённо является сильным вариантом. Мы открыты. Важно, чтобы в следующем году у нас был сильный состав в плане скорости», — рассказал Лоу в интервью финскому каналу C More.