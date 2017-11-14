«Феррари» привезёт в Абу-Даби больше «ультрасофта», чем «Мерседес»

Пилоты Формулы-1 определились с выбором покрышек на финальный этап Формулы-1 сезона-2017 — Гран-при Абу-Даби, который будет проходить с 24 по 26 ноября на трассе «Яс Марина».



На эту гонку пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас взяли по девять комплектов резины «ультрасофт». Хэмилтон однако принял решение взять ещё по два «суперсофта» и «софта», тогда как его напарник отдал предпочтение трём «суперсофтам» и одному «софту».



Гонщики «Феррари» Кими Райкконен и Себастьян Феттель сделали одинаковый выбор, решив взять с собой по 10 «ультрасофтов», два «суперсофта» и одному «софту».