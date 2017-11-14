До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Масса: если бы я не подчинялся командным приказам, то сделал бы только хуже

Авто

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса поделился подробностями своих выступлений за «Феррари» и рассказал о причинах, по которым он подчинялся командным приказам во времена выступлений в одной команде с Фернандо Алонсо.

«Если бы я не подчинялся командным приказам, то сделал бы только хуже. На трассе нужно уважать интересы команды и неважно, кто твой напарник — Алонсо или Шумахер. Но у меня всё равно много позитивных воспоминаний о работе с «Феррари» и я ни о чём не жалею. Сложно описать словами, как это — быть пилотом такой команды, как «Феррари». Я счастлив, что так долго защищал её цвета», — приводит слова Массы SkySports.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Феррари Фелипе Масса
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент