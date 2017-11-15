Ожье: хотим завоевать подиум на Ралли Австралии

Чемпион WRC 2017 года Себастьен Ожье в преддверии старта Ралли Австралии подчеркнул, что, несмотря на досрочную победу в чемпионате, команда намерена добиться ещё одного финиша на подиуме в этом сезоне. В нынешнем чемпионате команда «М-Спорт» финишировала в тройке сильнейших на каждом этапе чемпионата.



«Несмотря на то что над нами больше не довлеет итоговый результат чемпионата, мы всё ещё хотим добиться хорошего результата. До этого момента в нынешнем сезоне команда завоёвывала подиум на каждом этапе, и мы хотим продолжить эту тенденцию в Австралии. Если этап пройдёт по сухой трассе, то мы не будем иметь преимущества, но мы, как и всегда, будем стараться изо всех сил. Если бы нам удалось закончить сезон ещё одним хорошим выступлением, то это было бы прекрасным окончанием невероятного года», — цитирует Ожье официальный сайт WRC.