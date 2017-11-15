Хэмилтон: у бога есть планы на меня

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон подчеркнул, что тот факт, что он попал в Формулу-1, а после этого стал четырёхкратным чемпионом мира, был не случайностью, а результатом кропотливой работы.



«Я глубоко убеждён, что моя карьера не была банальным везением или случайностью. Я осуществил свою мечту, боролся за неё с максимальной энергией. Сам написал свою судьбу. Я уверен, что у бога есть планы на меня, я не могу это доказать, но чувствую это», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Süddeutsche Zeitung.