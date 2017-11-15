Росс Браун: хотим найти решение, позволяющее нам не потерять «Феррари»

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун подчеркнул, что руководство серии готово пойти на компромиссы при принятии решений относительно технического регламента на сезон-2021, чтобы сохранить в серии таких автопроизводителей, как «Феррари» или «Мерседес».



«Феррари» — важная часть Формулы-1. Я работал в этой команде 10 лет и знаю, что она собой представляет. Мы хотим найти решение, позволяющее нам не потерять «Феррари» в будущем. И я уверен, что мы сможем добиться этого. Возможно, нам стоило представить новый регламент немного в другом свете, чтобы избежать конфликтов. Но мы с этим не справились. Я слишком много думал как инженер и недостаточно мыслил как дипломат.



Я понимаю, насколько важна «Феррари» и «Мерседесу» индивидуальность их двигателей. Они должны иметь возможность сказать, что это полностью их мотор. Не думаю, что мы перегнули палку, но нам стоит встретиться с представителями производителей и обсудить те моменты, которые их не устраивают», — цитирует Брауна Autosport.