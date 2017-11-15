Петров: в Бразилии Феттель заслуживал звания «Гонщик дня» не меньше Хэмилтона

Российский гонщик Виталий Петров поделился своими впечатлениями от Гран-при Бразилии, на котором победу одержал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.



«Честно говоря, мне всё же кажется, что «Мерседес» в этот уик-энд был быстрее «Феррари» и, возможно, Валттери (Боттас) оторвался бы от Себастьяна (Феттеля) далеко, не пропусти он его на старте. Но как только он оказался позади, шансов стало намного меньше, потому что преследовать другую машину в Формуле-1 всегда очень непросто. Особенно если речь идёт о примерно равных по силам соперниках.



Льюис (Хэмилтон) провёл интересную гонку, обгоняя соперников и преследуя лидеров под конец дистанции. Да, ему на руку немного сыграла машина безопасности, а за счёт преимущества в скорости он достаточно легко опережал других пилотов – было видно, насколько просто даются ему обгоны. Наверное, логично, что ему досталось звание гонщика дня, но мне кажется, по крайней мере не меньше его заслуживает Феттель



Себастьян упустил поул, но отыгрался уже на старте, опередив главного соперника, и затем контролировал ситуацию на протяжении 70 с лишним кругов. Это тоже сделать непросто, но складывается ощущение, что, когда ты вот так просто финишируешь первым, все думают, будто победа досталась легко, а это далеко не так.



Конечно, Льюис совершил немало обгонов, и умалять его заслуги в этой гонке не стоит, но я бы сказал, что Феттель заслужил звание пилота дня не меньше», — написал Петров в своём блоге на Motorsport.